Перед виходом з карантину в Україні буде запроваджено новий вид тестування - ІФА (імуноферментний аналіз)

Перед виходом з карантину в Україні буде запроваджено новий вид тестування - ІФА (імуноферментний аналіз)

Про це в ефірі ICTV повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише RegioNews.

У МОЗ планують pfghjdflbnb новий вид поголовного тестування при виході з карантину, щоби виявити усіх, хто перехворів на COVID-19, у тому числі безсимптомно.

"Ми розробляємо кроки, як потрібно надалі виходити з карантину. Один з цих методів - введення нового виду тестування: ІФА-тестів, які будуть показувати наявність антитіл, що підтверджує, перехворіла людина чи ні. Адже багато людей перехворіють з так званим безсимптомним носійством", - зазначив Ляшко.

"Ми проводили переговори з бізнес-мережами, які готові взятися за це тестування. Я думаю, коли з'являться ці тести в Україні, ми відпрацюємо цю методику, і це буде один з елементів виходу з карантину", - розповів Ляшко.

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