Прикарпаття: за добу від COVID-19 померли ще двоє людей
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.
Учора, 13 квітня, в Івано-Франківській області фіксували 24 померлих. Сьогодні ця кількість зросла до 26.
Наразі в області 332 інфікованих коронавірусом, за добу зафіксовано 32 нових випадки інфікування. Найбільша кількість хворих в Івано-Франківську - 86, Калуському, Надвірнянському, Тисменицькому, Рожнятівському, Тлумацькому районах.
Івано-Франківська область на третьому місці серед інших областей України по кількості хворих, повідомила начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківська Марія Бойко.
В лікувальних закладах міста усіх, хто поступає з діагнозом пневмонія, перевіряють експрес-тестами. З 26 березня проведено 1024 тестів, 269 результатів - позитивні.
Станом на 14 квітня в центральній міській клінічній лікарні лікувалися або й досі перебувають 31 медичний працівник закладів охорони здоров'я на території Івано-Франківська. З них 16 лікарів, 14 медсестер та 1 лаборант.
"Один лікар помер, очікуємо на результати. Небезпечне повідомлення надійшло учора: за добу померло дві медсестри - в Богородчанському районі та Яремчі", - каже Бойко.
Оперативна нарада(14.04.2020р.)Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 13 квітня 2020 р.
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