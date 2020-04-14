Прикарпаття: за добу від COVID-19 померли ще двоє людей

В Івано-Франківській області зафіксовано 332 інфікованих коронавірусом

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В Івано-Франківській області зафіксовано 332 інфікованих коронавірусом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

Учора, 13 квітня, в Івано-Франківській області фіксували 24 померлих. Сьогодні ця кількість зросла до 26.

Наразі в області 332 інфікованих коронавірусом, за добу зафіксовано 32 нових випадки інфікування. Найбільша кількість хворих в Івано-Франківську - 86, Калуському, Надвірнянському, Тисменицькому, Рожнятівському, Тлумацькому районах.

Івано-Франківська область на третьому місці серед інших областей України по кількості хворих, повідомила начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківська Марія Бойко.

В лікувальних закладах міста усіх, хто поступає з діагнозом пневмонія, перевіряють експрес-тестами. З 26 березня проведено 1024 тестів, 269 результатів - позитивні.

Станом на 14 квітня в центральній міській клінічній лікарні лікувалися або й досі перебувають 31 медичний працівник закладів охорони здоров'я на території Івано-Франківська. З них 16 лікарів, 14 медсестер та 1 лаборант.

"Один лікар помер, очікуємо на результати. Небезпечне повідомлення надійшло учора: за добу померло дві медсестри - в Богородчанському районі та Яремчі", - каже Бойко.

Оперативна нарада(14.04.2020р.) Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 13 квітня 2020 р.

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