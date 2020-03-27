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27 березня 2020, 16:41 24

Івано-Франківськ: померлих від коронавірусу пропонують ховати в обробленому хлором полотні

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27 березня 2020, 16:41 24
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Поховання проводиться за невеликої кількісті людей без шуму і паніки
Фото: Руслан Марцінків
Поховання проводиться за невеликої кількісті людей без шуму і паніки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на старінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

"Непотрібно робити з цього великого шуму. Ті, хто проводить поховання, мають бути у масках і бажано мати захисний костюм. Тіло рекомендується огортати полотном, яке замочено в хлорну суміш”, – повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар області Руслан Савчук.

Наразі в області 92 випадки підозри на коронавірус. У 24 осіб виявили захворювання на COVID-19. З них три випадки летальні.

В Івано-Франківську на кладовищі для поховання померлих від COVID-19 виділили окрему ділянку.

Нагадаємо, у Тернопільській області донька сама поховала померлого від COVID-19 батька. Учора тіло померлого з Тернопільської міської інфекційної лікарні просто видали родичам для поховання.

Померлу від коронавірусу на Рівненщині ховали традиційно, бо лікарі не попередили родичів про небезпеку. Інші інфіковані мешканці села Тинне на Рівненщині ходили до однієї церкви на богослужіння. Нині епідеміологи мають відстежити сотні контактних осіб. Село закрили, встановивши блокпости.

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