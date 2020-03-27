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27 березня 2020, 13:07 22

На Тернопільщині донька сама поховала померлого від COVID-19 батька

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27 березня 2020, 13:07 22
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Учора тіло померлого з Тернопільської міської інфекційної лікарні просто видали родичам для поховання 
Фото з відкритих джерел
Учора тіло померлого з Тернопільської міської інфекційної лікарні просто видали родичам для поховання 

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання Овід.

Кількість інфікованих коронавірусом на Тернопільщині зросла до 24 хворих, з них 9-ро це медики з Монастириської райлікарні і один померлий — 68-річний чоловік.

Тіло померлого просто виставили в коридор.

"Нам видали батька в чорному пакеті. Тато був важкий. Мій чоловік тягнув пакет по землі, він обірвався в руках. Це було щось страшне. Ніхто не вийшов навіть в труну тіло поставити”, – розповідає донька 68-річного пенсіонера Ольга Тутова.

Чорний пакет з тілом ледве поставили в труну. А от підняти гріб, щоб занести в машину – не змогли.

"Вона була дужа важка. Ми просили допомоги — ніхто не реагував. Ми ту труну тягнемо по асфальті, дошки розсипаються. До нас вийшли на поміч лише після того, як ми подзвонили до головного лікаря інфекційної лікарні. Вийшов чоловік повністю одягнутий в захисний костюм, і почав дорікати нам, що не ми, родичі, маємо цим займатися, а санепідемслужба”, – додає пані Ольга.

Донька померлого разом з чоловіком транспортували тіло батька до рідного села власним бусом. Труну винесли, машину продезінфікували самотужки.

Похоронили 68-річного чоловіка того ж дня у селі Ковалівка. Ніхто з односельчан не захотів допомогти, могилу копали зять, сільський голова Ковалівки, міський голова Монастириська і його заступник.

Наразі в області немає розробленого алгоритму дій і процедури як має відбуватися поховання людей, які померли від коронавірусу.

На Тернопільщині 26 випадків COVID-19, серед них дитина 11 років. 23 хворих з Монастириського району.

Померлу від коронавірусу на Рівненщині ховали традиційно, бо лікарі не попередили родичів про небезпеку. Інші інфіковані мешканці села Тинне на Рівненщині ходили до однієї церкви на богослужіння. Нині епідеміологи мають відстежити сотні контактних осіб. Село закрили, встановивши блокпости.

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