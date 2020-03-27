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27 березня 2020, 16:35 3

У Кропивницькому розповіли, як боротимуться із коронавірусом

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27 березня 2020, 16:35 3
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У Кіровоградській області із наслідками епідемії COVID-19 будуть боротися 9 лікарень у 4 етапи
У Кіровоградській області із наслідками епідемії COVID-19 будуть боротися 9 лікарень у 4 етапи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОДА.

Усі лікарня області розділили на два типи. Медзаклади першого типу -онкоцентри, кардіоцентри, туберкульозні диспансери - працюватимуть у штатному режими із пацієнтами, які не інфіковані коронавірусом. Але родичам відвідувати своїх рідних буде заборонено.

Лікарні другого типу надаватимуть допомогу хворим на коронавірус. Їх у області 9 і вони розділені на 4 хвилі. Перша хвиля - це Кіровоградська обласна лікарня, Центральна міська лікарня в Кропивницькому, Добровеличківська ЦРЛ і Олександрійська ЦРЛ. До цих медзакладів можуть в будь-який час долучитися ще п'ять лікарень, які входять до другої "хвилі". Далі залучатиметься третя "хвиля", яка дозволить перезавантажити першу. До четвертої "хвилі" відносяться заклади обсервації.

Як інформували RegioNews раніше, через посилення карантину у зв’язку із епідемією COVID-19 лікарні Кропивницького та Кіровоградської області прийматимуть пацієнтів лише в екстрених випадках.


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