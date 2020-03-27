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27 марта 2020, 16:41 1

Ивано-Франковск: умерших от коронавируса предлагают хоронить в обработанной хлором ткани

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27 марта 2020, 16:41 1
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Захоронение производится за небольшого количества людей без шума и паники
Фото: Руслан Марцинкив
Захоронение производится за небольшого количества людей без шума и паники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

"Не нужно делать из этого большого шума. Те, кто проводит захоронения, должны быть в масках и желательно в защитных костюмах. Тело рекомендуется окутывать полотном, которое замочено в хлорную смесь”, – сообщил во время брифинга главный санитарный врач области Руслан Савчук.

В настоящее время в области 92 случая подозрения на коронавирус. У 24 человек выявили заболевания на COVID-19. Из них три случая летальных.

В Ивано-Франковске на кладбище для захоронения умерших от COVID-19 выделили отдельный участок.

Напомним, в Тернопольской области дочь сама похоронила умершего от COVID-19 отца. Вчера тело умершего из Тернопольской городской инфекционной больницы просто выдали родственникам для захоронения.

Умершую от коронавируса в Ровенской области хоронили традиционно, потому что врачи не предупредили родственников об опасности. Другие инфицированные жители села Тынное ходили в одну церковь на богослужение. Сейчас эпидемиологи должны отследить сотни контактных лиц. Село закрыли, установив блокпосты.

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