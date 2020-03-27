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27 березня 2020, 16:21 24

Стало відомо, скільки киян перевірили на COVID-19

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27 березня 2020, 16:21 24
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У Києві на наявність коронавірусної інфекції COVID-19 за допомогою експрес-тестів перевірили більше 1,5 тисячі осіб
Фото: flickr
У Києві на наявність коронавірусної інфекції COVID-19 за допомогою експрес-тестів перевірили більше 1,5 тисячі осіб

Про це на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"На сьогодні експрес-тестами та лабораторними дослідженнями протестовано більше 1,5 тисячі киян", - сказав він.

За словами Кличка, ще 32 зразки перевіряє Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

Він також додав, що у випадку погіршення ситуації в столиці можуть посилити заходи карантину, в тому числі обговорюють питання закриття в'здів та виїздів із міста.

Нагадаємо, 27 березня у Києві підтвердили ще 8 захворювань коронавірусом - чотири жінки і четверо чоловіків, і таким чином, загальна кількість інфікованих у столиці зросла до 55 осіб.


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