Стало відомо, скільки киян перевірили на COVID-19
У Києві на наявність коронавірусної інфекції COVID-19 за допомогою експрес-тестів перевірили більше 1,5 тисячі осіб
У Києві на наявність коронавірусної інфекції COVID-19 за допомогою експрес-тестів перевірили більше 1,5 тисячі осіб
Про це на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
"На сьогодні експрес-тестами та лабораторними дослідженнями протестовано більше 1,5 тисячі киян", - сказав він.
За словами Кличка, ще 32 зразки перевіряє Київський міський лабораторний центр МОЗ України.
Він також додав, що у випадку погіршення ситуації в столиці можуть посилити заходи карантину, в тому числі обговорюють питання закриття в'здів та виїздів із міста.
Нагадаємо, 27 березня у Києві підтвердили ще 8 захворювань коронавірусом - чотири жінки і четверо чоловіків, і таким чином, загальна кількість інфікованих у столиці зросла до 55 осіб.
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