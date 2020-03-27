Штаб ООС закриває кордони Донбасу через коронавірус

Для недопущення поширення коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження перетину кордонів Донбасу зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей

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Для недопущення поширення коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження перетину кордонів Донбасу зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС буде надаватися громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.

В ООС просять ставитися з розумінням до запровадження обмежень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед військовослужбовців ООС на Донбасі випадків захворювання короновірусною інфекцією немає.

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