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27 березня 2020, 16:39 11

Штаб ООС закриває кордони Донбасу через коронавірус

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27 березня 2020, 16:39 11
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Для недопущення поширення коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження перетину кордонів Донбасу зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей
Фото: pixabay.com
Для недопущення поширення коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження перетину кордонів Донбасу зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Шановні громадяни, з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС буде надаватися громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.

В ООС просять ставитися з розумінням до запровадження обмежень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед військовослужбовців ООС на Донбасі випадків захворювання короновірусною інфекцією немає.

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