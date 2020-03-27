Померлу від коронавірусу на Рівненщині ховали традиційно, бо лікарі не попередили родичів про небезпеку
Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов, пише RegioNews.
"Щодо хворої яка померла — її госпіталізували до реанімаційного відділення. Діагноз був двобічна негоспітальна пневмонія. Вона захворіла 13 березня. Госпіталізована 19 березня", — сказав Сафонов.
Померла - жінка, яка, за попередньою інформацією, перебувала в контакті із заробітчанами, що повернулися з Європи. Контактувала з ними вона разом зі своєю донькою, в якої теж підтвердили коронавірус.
Сафонов додав, що більшість інфікованих відвідували "зібрання та богослужіння".
"Тому в епідеміологів буде багато роботи. Це сотні контактних, яких потрібно відстежувати не один день", — зазначив санлікар.
Брифінг голови ОДА @Віталій Коваль, головного санітарного лікаря області Роман Сафонов щодо ситуації із поширенням захворювання на коронавірус на Рівненщині. Долучайтесь до перегляду Модерує Oleksandr PolishchukОпубліковано Рівненська обласна державна адміністрація Пʼятниця, 27 березня 2020 р.
Водночас жителі села розповіли місцевому виданню "Рівне Вечірнє", що померлу ховали за традиційним обрядом і з нею прощалися рідні.
Про це розповіла жителька села Тинне Сарненського району Оксана Коток.
"В нас повний жах, дуже багато хворих на коронавірус. Вчора ховали жіночку, нікого не попередили. Родичі прощалися з нею. Влада віднеслася до цього халатно", - розповіла вона.
Каже, що лікарі сказали родичам, які забирали тіло померлої, що все гаразд, боятися не варто. Сьогодні ж жителі села з мереж та від ЗМІ дізналися, що вона померла саме від COVID-19.
На Рівненщині сьогодні, 27 березня, підтвердили одразу дев'ять випадків захворювання на COVID-19, в тому числі один – смертельний.
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