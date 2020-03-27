Голова Івано-Франківської ОДА підтвердив третю смерть від коронавірусу в області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на старінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.
"За останню добу в області зафіксовано 8 нових випадків захворювання на коронавірус. В тому числі й померла жінка з Надвірнянського району", - розповів під час брифінгу т.в.о. голови ОДА Віталій Федорів.
Нагадаємо, 60-річна жителька Надвірної захворіла 12 березня, за медичною допомогою не зверталася. 16 березня в неї розвинувся сухий кашель, піднялася температура до 38,2-38,5 градусів. Хвора звернулася в інфекційне відділення Надвірнянської ЦРЛ, госпіталізована з діагнозом грип, пневмонія. З 19 березня жінка перебувала під апаратом ШВЛ. 24 березня вона померла. Її чоловік в обласній клінічній лікарні в ізоляції. Аналізи її направили в Київ для перевірки на COVID-19.
Щоправда в статистичних даних від Міністерства охорони здоров'я цей випадок поки що не зафіксований.
Наразі в області 92 випадки підозри на коронавірус.
"Ми отримали 67 результатів лабораторних досліджень, з них 24 - позитивні, 3 з яких летальні випадки, 43 результати негативні", - повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.
В Івано-Франківську зафіксовано 9 хворих, з них один летальний. Тисменицький район - 4 випадки, з них один летальний. Надвірнянський - 4 позитивних, з них 1 летальний. Снятинський район - 4 випадки. Косівський - 1 випадок. Калуський - 1 випадок, місто Болехів - 1 випадок.
Брифінг з приводу корогнавірусної інфекції в області
Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Пʼятниця, 27 березня 2020 р.
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