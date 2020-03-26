Івано-Франківськ: виявлено 16 випадків COVID-19, з них два летальні

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом в Україні підтверджено 156 випадків COVID-19

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За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом в Україні підтверджено 156 випадків COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДУ "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України".

26 березня Центром громадського здоров’я України підтверджено 156 випадків COVID-19.

З них в Івано-Франківській області зафіксовано 16 випадків, 2 з них летальні.

Крім того, коронавірус виявлено:

Вінницька обл. — 1 випадок;

Волинська обл. — 2 випадки;

Дніпропетровська обл. — 2 випадки;

Донецька обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 7 випадків;

Житомирська обл. — 2 (1 летальний) випадки;

Київ — 34 випадки;

Київська обл. — 24 випадки;

Львівська обл. — 2 випадки;

Луганська обл. — 1;

Одеська обл. — 4;

Тернопільська обл. — 15 випадків (1 летальний);

Херсонська обл. — 1;

Чернівецька обл. — 42 (1 летальний);

Черкаська обл. — 2 випадки.

Усього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. З них два - в Івано-Франківську.

В Івано-Франківській області померла жінка, яка 23 березня разом із чоловіком потрапила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію. Відразу після цього госпіталізували чоловіків двох померлих жінок, яких перевіряли на COVID-19.

Нагадаємо, в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. Це перший випадок захворювання на території області.

Чоловік померлої в Івано-Франківську від коронавірусу жінки повернувся з Чехії. Усіх, хто повернувся з-за кордону, просять самоізолюватися та не наражати на небезпеку інших.

Ізолювали чоловіка, сина та медиків, які контактували з померлою від коронавірусу. Чоловік померлої в ізольованому боксі. Її син перебуває в самоізоляції, як і медичні працівники поліклініки та члени їхніх родин.

В Івано-Франківську захворіли троє людей, які контактували з померлою від коронавірусу. Серед них дві медсестри.

В Івано-Франківській області померла третя жінка, у якої підозрювали коронавірус.

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