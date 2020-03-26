Івано-Франківськ: виявлено 16 випадків COVID-19, з них два летальні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДУ "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України".
26 березня Центром громадського здоров’я України підтверджено 156 випадків COVID-19.
З них в Івано-Франківській області зафіксовано 16 випадків, 2 з них летальні.
Крім того, коронавірус виявлено:
Вінницька обл. — 1 випадок;
Волинська обл. — 2 випадки;
Дніпропетровська обл. — 2 випадки;
Донецька обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 7 випадків;
Житомирська обл. — 2 (1 летальний) випадки;
Київ — 34 випадки;
Київська обл. — 24 випадки;
Львівська обл. — 2 випадки;
Луганська обл. — 1;
Одеська обл. — 4;
Тернопільська обл. — 15 випадків (1 летальний);
Херсонська обл. — 1;
Чернівецька обл. — 42 (1 летальний);
Черкаська обл. — 2 випадки.
Усього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. З них два - в Івано-Франківську.
В Івано-Франківській області померла жінка, яка 23 березня разом із чоловіком потрапила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію. Відразу після цього госпіталізували чоловіків двох померлих жінок, яких перевіряли на COVID-19.
Нагадаємо, в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. Це перший випадок захворювання на території області.
Чоловік померлої в Івано-Франківську від коронавірусу жінки повернувся з Чехії. Усіх, хто повернувся з-за кордону, просять самоізолюватися та не наражати на небезпеку інших.
Ізолювали чоловіка, сина та медиків, які контактували з померлою від коронавірусу. Чоловік померлої в ізольованому боксі. Її син перебуває в самоізоляції, як і медичні працівники поліклініки та члени їхніх родин.
В Івано-Франківську захворіли троє людей, які контактували з померлою від коронавірусу. Серед них дві медсестри.
В Івано-Франківській області померла третя жінка, у якої підозрювали коронавірус.
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