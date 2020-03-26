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26 березня 2020, 10:55 20

На Тернопільщині виявлено 15 випадків захворювання на COVID-19, серед них 5 медиків

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26 березня 2020, 10:55 20
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Серед хворих на COVID-19 п'ятеро медиків. Медсестра з Монастириського району в реанімації
Фото ілюстративне
Серед хворих на COVID-19 п'ятеро медиків. Медсестра з Монастириського району в реанімації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

У Тернопільській області станом на 10 годину 26 березня виявлено 15 випадків COVID-19. Серед хворих:

Житель міста Заліщики. Чоловікові 57 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги

Житель міста Тернополя, йому 55 років. Він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції.

Житель Золотого Потоку Бучацького району – медик Монастириської лікарні.

11 жителів Монастириського району. Серед них 2 сімейні лікарі з Монастириського району, лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району, 41-річна медсестра, зараз вона у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.

Чоловік 54 років, він знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. Дружина хворого на COVID-19. Жінці – 48 років, вона знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. Житель села Швейків, якому 62 роки, лікується в Монастириській лікарні. Житель Монастириська, якому 63 роки.

Житель села Ковалівка Монастириського району помер. Чоловікові було 68 років.

В Тернопільській лікарні швидкої допомоги 5 підозр на COVID-19. У дитячій міській лікарні 3 підозри.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксували 43 нові випадки.

Коронавірус: в Україні вже п'ять смертельних випадків. В Івано-Франківській області померла жінка, яка 23 березня разом із чоловіком потрапила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію.

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