У Дніпрі молодик пограбував жінку в кіоску

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі правоохоронці затримали 23-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні жінки. Чоловік викрав мобільний телефон із прилавка торговельного кіоску в Новокодацькому районі, після чого здав його до ломбарду

Про це повідомили у поліції Дніпра, передає RegioNews.

Злочин стався 12 листопада на вулиці Ближній. За даними правоохоронців, чоловік скористався моментом, схопив мобільний телефон із прилавка кіоску та втік.

Поліцейські відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 встановили особу ймовірного зловмисника. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за грабіж.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадений телефон правоохоронці знайшли та вилучили в ломбарді, куди підозрюваний здав його після скоєння злочину.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці повідомили про підозру 52-річному місцевому жителю, який, за даними слідства, пограбував 19-річну дівчину. Чоловік вихопив із її рук мобільний телефон iPhone та втік, попри вимогу повернути майно.