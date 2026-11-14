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14 листопада 2026, 10:58

У Києві 18-річний хлопець порізав ножем сусіда через зауваження про шум

14 листопада 2026, 10:58
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Фото: поліція Києва
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У Києві 14 листопада правоохоронці затримали 18-річного юнака, який поранив ножем 54-річного сусіда після зауваження щодо порушення тиші. Перед нападом молодик розпилив чоловіку в обличчя сльозогінний газ

Про це повідомили у столичній поліції, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 06:00. Юнак розпочав у своїй квартирі гучні ремонтні роботи, попри законодавчу заборону на їх проведення в цей час.

Невдовзі до нього прийшов 54-річний сусід, який зробив зауваження через шум, після чого повернувся до свого помешкання.

Однак молодик вирішив помститися чоловікові. Він узяв ніж і газовий балончик, прийшов до квартири сусіда та дочекався, поки той відчинить двері.

Коли потерпілий відчинив двері, нападник розпилив йому в обличчя сльозогінний газ, а потім ударив ножем у груди.

Поліцейські затримали 18-річного фігуранта та повідомили йому про підозру.

Нагадаємо, що у Кропивницькому під час конфлікту біля магазину чоловік завдав ножових поранень двом місцевим жителям. Обидва потерпілі отримали тяжкі тілесні ушкодження та потрапили до лікарні. Підозрюваного взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

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Київ бійка різанина ніж сусід зауваження шум
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