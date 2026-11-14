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14 листопада 2026, 14:46

Сенатори США вимагають від Маска зберегти документи щодо Starlink в Україні

14 листопада 2026, 14:46
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Фото: THEO WARGO/WIREIMAGE
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Демократи з комітету Сенату США з міжнародних відносин закликали засновника SpaceX Ілона Маска зберегти всі документи та електронне листування, пов’язані з роботою супутникових систем Starlink і Starshield в Україні

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на лист сенаторів, передає RegioNews.

Сенатори Джин Шахін та Кріс Кунс заявили, що нещодавні обмеження в роботі супутникових систем вплинули на критично важливі можливості української протиповітряної оборони та порушили питання щодо контролю приватної компанії над засобами зв’язку, від яких залежить безпека України.

"Нещодавні обмеження щодо цих послуг, запроваджені на тлі продовження Росією ударів по українському цивільному населенню, порушили критично важливі можливості протиповітряної оборони, поставили під загрозу американський персонал та викликають серйозні питання щодо контролю SpaceX над критично важливими засобами зв’язку", — наголосили сенатори у зверненні до Маска.

Вони також заявили, що Сполучені Штати не можуть залишати критично важливі елементи національної безпеки залежними від непрозорих рішень приватної компанії.

"Сполучені Штати не можуть допустити, щоб ключові елементи національної безпеки підпадали під непрозорий процес ухвалення рішень або односторонні обмеження без урядового дозволу та належної підзвітності", — зазначили Шахін і Кунс.

За інформацією Reuters, сенатори вимагають зберегти документи SpaceX, починаючи з 1 вересня 2026 року. Йдеться про все листування щодо проєктів Starlink і Starshield в Україні, а також комунікацію між Ілоном Маском, керівництвом SpaceX, Білим домом і Пентагоном.

Окремо законодавці наголосили, що обмеження, запроваджені у жовтні та листопаді, викликають занепокоєння щодо вразливості систем, на які покладається американський уряд.

Шахін і Кунс закликали Маска до 30 листопада письмово підтвердити, що SpaceX вжила всіх необхідних заходів для збереження відповідних документів і даних.

Демократи, які здобули щонайменше вісім місць у Сенаті, також пообіцяли зробити роль SpaceX у війні Росії проти України одним із ключових питань під час роботи нового складу Конгресу, який розпочне роботу в січні.

Нагадаємо, що 12 листопада українські військові вже кілька днів фіксують системні обмеження швидкості роботи Starshield над територією України. За словами президента Володимира Зеленського, це ускладнює перехоплення російських реактивних безпілотників, через що вже є влучання.

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