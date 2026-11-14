У Києві уламки російського дрона впали у двох місцях: що відомо
У Голосіївському районі Києва 14 листопада зафіксували падіння уламків російського безпілотника на двох локаціях. Попередньо, постраждалих немає
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
"У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території на двох локаціях. Попередньо, без постраждалих. Екстрені служби прямують на місця", — зазначив він.
Нагадаємо, що у Вишгородському районі Київської області внаслідок ранкової російської атаки безпілотниками пошкоджені складські приміщення, виникла пожежа. Інформація про загиблих і постраждалих наразі не надходила.
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