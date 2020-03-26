У Луцьку з медиків беруть гроші за проїзд

У Луцьку водії маршруток беруть з лікарів медзакладів 6 гривень за проїзд. Хоч на перевезення медиків з бюджету Луцької міської ради виділили 500 тисяч гривень

Фото: Волинь#інфа

У Луцьку водії маршруток беруть з лікарів медзакладів 6 гривень за проїзд. Хоч на перевезення медиків з бюджету Луцької міської ради виділили 500 тисяч гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на volyninfa.com.ua. Інформацію прокоментував начальник Волинського обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк. "Нагадаємо, з бюджету Луцької міської ради обласним медичним закладам, які розташовані в Луцьку, вирішили спрямувати 500 тисяч гривень на забезпечення довозу працівників до місця роботи. Перевезення медиків у Луцьку здійснюють 48 автобусів. Є така інформація, що водії беруть з медиків 6 гривень. Думаю, ми знайдемо ресурси, щоб цього не було", – сказав Ігор Ващенюк.

.