Буркін пояснив погрози облити кислотою журналіста Бігуса

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Єгор Буркін, відомий як "Мексиканець", заявив, що розмови про можливий напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса були блефом

Про це Буркін розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Василя Тимошенка, передає RegioNews.

За його словами, таким чином він намагався психологічно тиснути на співробітників СБУ та змусити їх зменшити фінансові вимоги до нього.

Під час розмови він підтвердив, що саме його голос звучить на записах, оприлюднених НАБУ в межах операції "Карфаген". На цих записах фігурант обговорює можливість облити журналіста Дениса Бігуса кислотою.

Буркін не заперечував, що говорив про можливе насильство щодо журналіста, однак запевняв, що не збирався втілювати ці наміри. За його словами, такі висловлювання були частиною психологічної гри, за допомогою якої він хотів створити образ людини, здатної на радикальні дії.

Він пояснив, що намагався впливати не стільки на самого Бігуса, скільки на своїх співрозмовників — зокрема Андрія Осіпова та співробітників СБУ. Буркін хотів, щоб вони сприймали його як людину, яка не зупиниться перед протиправними діями навіть щодо відомого журналіста. Це, на його думку, мало змушувати їх замислюватися над тим, як він може поводитися в разі конфлікту вже з ними.

Водночас Буркін наголосив, що безпосередньо Бігусу не погрожував і жодних дій проти нього не вчиняв.

Пояснюючи, чому в розмовах ішлося саме про кислоту, фігурант заявив, що хотів використати максимально жорсткий спосіб психологічного залякування.

За його словами, відносини зі співробітниками СБУ були напруженими через нібито систематичне вимагання грошей. Розмови про готовність до насильства, як стверджує Буркін, мали змусити представників спецслужби зменшити фінансові вимоги. Іншим інструментом тиску він назвав натяки на наявність компрометувальних матеріалів, які могли опинитися у відкритому доступі.

"Це була своєрідна гра. Вони зі мною грали, я з ними грав по-своєму", — пояснив Буркін.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген". Її учасники налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, скоєння злочинів у сфері економіки, а також проти життя і здоров’я людей.

У новому епізоді розслідування НАБУ також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром".

З перехоплених розмов учасників організації, оприлюднених правоохоронцями, стало відомо, що через розслідування про U420 її учасники планували облити кислотою Дениса Бігуса.