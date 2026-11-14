Зеленський про справу "Карфаген": Клименко, Вигівський і Поклад не причетні, але будуть кадрові зміни

Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністри та посадовці, чиї прізвища фігурують у розмовах учасників справи "Карфаген", за інформацією правоохоронців і антикорупційних органів, не причетні до контактів зі злочинним угрупованням

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, пише Укрінформ, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання про можливі кадрові рішення після оприлюднення матеріалів у справі "Карфаген", президент заявив, що перевіряв інформацію щодо міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, голови Національної поліції Івана Вигівського та керівника департаменту контррозвідки СБУ Олександра Поклада.

"Ви могли перевірити, що ні Клименко, ні Вигівський, ні особисто Поклад не мають до цього ніякого відношення. Про це я знаю від правоохоронців та антикорів. З усіма говорив по кілька разів. Історія дуже неприємна, дуже неправильна. Але є розслідування, і я підтримую це розслідування. І будуть ще кадрові зміни", — сказав Зеленський.

За словами президента, він також окремо запитував представників НАБУ і САП, чи мають вони докази причетності до контактів із фігурантами справи осіб, чиї прізвища згадуються на записах.

"У вас щось є на них?" — запитував Зеленський у представників антикорупційних органів.

За його словами, ті відповіли негативно.

"Ні в Ляшка, ні в Клименка, ні в Арахамії ніякого відношення до якихось контактів з цими людьми немає", — переповів президент їхню відповідь.

Окремо президент заявив, що діяльність угруповання "Хімпром" необхідно повністю припинити. Для цього, за його словами, потрібна не лише робота українських правоохоронців, а й міжнародна співпраця.

Зеленський повідомив, що угруповання, за наявною оперативною інформацією, вже поширює свою діяльність на інші країни.

"Такі ризики є і в інших країнах. Вони вже зайшли в Польщу, намагаються зайти в Німеччину — це те, про що ми говорили і про що є оперативна інформація", — розповів глава держави.

Він також припустив, що діяльність угруповання може мати підтримку спецслужб різних країн, а його учасники використовують значні фінансові ресурси для встановлення зв’язків із представниками державних інституцій.

"Це люди з необмеженим фінансовим потоком, які намагаються "купувати” людей в різних інституціях роками — і не тільки в Україні", — зауважив Зеленський.

Президент наголосив, що протидіяти угрупованню мають не лише українські спецслужби, а й правоохоронні органи інших держав, зокрема США.

Нагадаємо, суд відправив генерала під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 мільйонів гривень.

13 листопада за колишнього першого заступника начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки генерала Сергія Дуку внесли повну суму застави – 65 млн грн

Що відомо про затримання генерала СБУ

Зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання роботі своїх детективів під час проведення слідчих дій за ухвалою слідчого судді ВАКС. Один із високопосадовців СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та не допускав детективів до місця проведення обшуку.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, йшлося про генерала Сергія Дуку.

Згодом НАБУ та САП заявили, що в межах операції "Карфаген" викрито злочинну організацію, яка систематично підкуповувала високопосадовців правоохоронних органів.

У СБУ підтвердили проведення слідчих дій в соїх співробітників. Пізніше голова відомства Олександр Поклад звільнив працівників спецслужби, які стали фігурантами розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген".

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука Сергій Дука під час обшуку погрожував детективам пістолетом, а також розбивав молотком телефони та знищив жорсткий диск.

Операція "Карфаген": подробиці

4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

"Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;

"Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";

"Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;

"Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;

"Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;

"Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Справа охоплює не лише СБУ, а й представників Нацполіції, прокуратури та кримінального середовища.

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген".

Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції. Посадовця взяли під варту на 60 днів – до 3 січня 2027 року включно.

6 листопада заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександра Дем'янчука відправили під варту до 2 січня наступного року.

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