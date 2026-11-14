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14 листопада 2026, 13:53

$42 млн через криптоадреси: Буркін озвучив звинувачення на адресу Федорова

14 листопада 2026, 13:53
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Фото: РБК-Україна
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Фігурант Єгор Буркін, якого правоохоронці пов’язують із кримінальним угрупованням "Хімпром", заявив про нібито зв’язки Михайла Федорова з криптовалютною компанією Everstake та схемою виведення коштів, зібраних на підтримку української армії

Про це Буркін розповів в інтерв’ю блогеру Василю Тимошенку, передає RegioNews.

За його твердженням, ідеться про $42 млн, які нібито вивели через різні криптовалютні адреси.

Також Буркін згадав про раніше оприлюднену інформацію щодо $12,2 млн, переказаних на закупівлю безпілотників, які, за повідомленнями журналістів, українські військові так і не отримали.

Нагадаємо, що 4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

  • "Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;
  • "Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";
  • "Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;
  • "Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;
  • "Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;
  • "Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Справа охоплює не лише СБУ, а й представників Нацполіції, прокуратури та кримінального середовища.

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген".

Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції. Посадовця взяли під варту на 60 днів – до 3 січня 2027 року включно.

6 листопада заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині Олександра Дем'янчука відправили під варту до 2 січня наступного року.

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