Поліція перевірила відео з підлітками та малими дітьми у Люботині: що з’ясували

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Поліція встановила всіх учасників події, відео якої поширилося в соціальних мережах. На кадрах підлітки спілкуються з малолітніми дітьми, використовуючи нецензурну лексику, та нібито забирають у них майно

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Подія сталася 12 листопада у місті Люботин Харківської області. Правоохоронці провели перевірку та встановили всіх причетних.

За її результатами інспектор ювенальної превенції склав адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП щодо батьків двох підлітків. Йдеться про невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

У поліції закликали батьків приділяти належну увагу дітям, контролювати їхнє дозвілля та поведінку.

Нагадаємо, що у Кривому Розі судитимуть двох підлітків віком 15 та 16 років, яких обвинувачують у підпалах автомобілів на замовлення представників Росії. За виконання завдань вони отримували грошову винагороду.