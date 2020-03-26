13:56  26 березня
Зросла кількість хворих коронавірусом українців закордоном - МОЗ
11:42  26 березня
Російський ракетний катер вторгся в морську зону України
11:56  26 березня
Позачергове засідання Ради може пройти на стадіоні - Разумков
UA | RU
UA | RU
26 березня 2020, 11:09 1

У Вінниці через COVID-19 закрили пологовий будинок

Читайте также
на русском языке
26 березня 2020, 11:09 1
Читайте также на русском языке
У Вінниці на карантин зачинили пологовий будинок, у якому працювала медсестра з коронавірусною інфекцією
Фото: Pixabay
У Вінниці на карантин зачинили пологовий будинок, у якому працювала медсестра з коронавірусною інфекцією

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ Vinbazar.com.

Вінницький міській клінічний пологовий будинок №2 вже продезінфікували та закрили на карантин.

Породіллі залишилися у пологовому будинку під наглядом лікарів. До інших медзакладів міста їх не перевели.

Нагадаємо, що перша хвора на коронавірус у Вінницькій області - жінка, яка працювала до госпіталізації у пологовому будинку обласного центру. Коли відчула себе зле, пішла на лікарняний та звернулася до медиків. Ті підтвердили у неї COVID-19.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

Як писали RegioNews раніше, у Тернопільській області станом на 10 годину 26 березня виявлено 15 випадків COVID-19.


коронавірус Вінниця
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 13:23
Коронавірус в Україні: кількість випадків сягнула 156
26 березня 2020, 10:15
Коронавірус: в Україні вже п'ять смертельних випадків
25 березня 2020, 22:32
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 13:23
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »