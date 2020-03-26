У Вінниці через COVID-19 закрили пологовий будинок
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ Vinbazar.com.
Вінницький міській клінічний пологовий будинок №2 вже продезінфікували та закрили на карантин.
Породіллі залишилися у пологовому будинку під наглядом лікарів. До інших медзакладів міста їх не перевели.
Нагадаємо, що перша хвора на коронавірус у Вінницькій області - жінка, яка працювала до госпіталізації у пологовому будинку обласного центру. Коли відчула себе зле, пішла на лікарняний та звернулася до медиків. Ті підтвердили у неї COVID-19.
Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.
Як писали RegioNews раніше, у Тернопільській області станом на 10 годину 26 березня виявлено 15 випадків COVID-19.
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