У Вінниці через COVID-19 закрили пологовий будинок

У Вінниці на карантин зачинили пологовий будинок, у якому працювала медсестра з коронавірусною інфекцією

Фото: Pixabay

У Вінниці на карантин зачинили пологовий будинок, у якому працювала медсестра з коронавірусною інфекцією

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ Vinbazar.com.

Вінницький міській клінічний пологовий будинок №2 вже продезінфікували та закрили на карантин.

Породіллі залишилися у пологовому будинку під наглядом лікарів. До інших медзакладів міста їх не перевели.

Нагадаємо, що перша хвора на коронавірус у Вінницькій області - жінка, яка працювала до госпіталізації у пологовому будинку обласного центру. Коли відчула себе зле, пішла на лікарняний та звернулася до медиків. Ті підтвердили у неї COVID-19.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

Як писали RegioNews раніше, у Тернопільській області станом на 10 годину 26 березня виявлено 15 випадків COVID-19.