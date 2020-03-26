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26 марта 2020, 11:18 5

Ивано-Франковск: выявлено 16 случаев COVID-19, из них два летальных

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26 марта 2020, 11:18 5
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По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории в Украине подтверждено 156 случаев COVID-19
Фото иллюстративное
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории в Украине подтверждено 156 случаев COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МОЗ Украины".

26 марта Центром общественного здоровья Украины подтверждено 156 случаев COVID-19.

Из них в Ивано-Франковской области зафиксировано 16 случаев, 2 из них летальных.

Кроме того, коронавирус выявлено:

Винницкая обл. — 1 случай;

Волынская обл. — 2 случая;

Днепропетровская обл. — 2 случая;

Донецкая обл. — 1 случай;

Запорожская обл. — 7 случаев;

Житомирская обл. — 2 (1 летальный) случаи;

Киев — 34 случая;

Киевская обл. — 24 случая;

Львовская обл. — 2 случая;

Луганская обл. — 1;

Одесская обл. — 4;

Тернопольская обл. — 15 случаев (1 летальный);

Херсонская обл. — 1;

Черновицкая обл. — 42 (1 летальный);

Черкасская обл. — 2 случая.

Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Из них два - в Ивано-Франковске.

В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем попала в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сразу после этого госпитализировали двух мужчин умерших женщин, которых проверяли на COVID-19.

Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19. Это первый случай заболевания на территории области.

Муж умершей в Ивано-Франковске от коронавируса женщины вернулся из Чехии. Всех, кто вернулся из-за границы, просят самоизолироваться и не подвергать опасности других.

Изолировали мужа, сына и медиков, которые контактировали с умершим от коронавируса. Муж умершей в изолированном боксе. Ее сын находится в самоизоляции, как и медицинские работники поликлиники и члены их семей.

В Ивано-Франковске заболели трое людей, которые контактировали с умершей от коронавируса. Среди них две медсестры.

В Ивано-Франковской области умерла третья женщина, у которой подозревали коронавирус.

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