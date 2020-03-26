Ивано-Франковск: выявлено 16 случаев COVID-19, из них два летальных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МОЗ Украины".
26 марта Центром общественного здоровья Украины подтверждено 156 случаев COVID-19.
Из них в Ивано-Франковской области зафиксировано 16 случаев, 2 из них летальных.
Кроме того, коронавирус выявлено:
Винницкая обл. — 1 случай;
Волынская обл. — 2 случая;
Днепропетровская обл. — 2 случая;
Донецкая обл. — 1 случай;
Запорожская обл. — 7 случаев;
Житомирская обл. — 2 (1 летальный) случаи;
Киев — 34 случая;
Киевская обл. — 24 случая;
Львовская обл. — 2 случая;
Луганская обл. — 1;
Одесская обл. — 4;
Тернопольская обл. — 15 случаев (1 летальный);
Херсонская обл. — 1;
Черновицкая обл. — 42 (1 летальный);
Черкасская обл. — 2 случая.
Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Из них два - в Ивано-Франковске.
В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем попала в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сразу после этого госпитализировали двух мужчин умерших женщин, которых проверяли на COVID-19.
Напомним, в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19. Это первый случай заболевания на территории области.
Муж умершей в Ивано-Франковске от коронавируса женщины вернулся из Чехии. Всех, кто вернулся из-за границы, просят самоизолироваться и не подвергать опасности других.
Изолировали мужа, сына и медиков, которые контактировали с умершим от коронавируса. Муж умершей в изолированном боксе. Ее сын находится в самоизоляции, как и медицинские работники поликлиники и члены их семей.
В Ивано-Франковске заболели трое людей, которые контактировали с умершей от коронавируса. Среди них две медсестры.
В Ивано-Франковской области умерла третья женщина, у которой подозревали коронавирус.
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