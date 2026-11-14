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14 листопада 2026, 15:08

У Кривому Розі жінка поранила співмешканця ножем: їй оголосили підозру

14 листопада 2026, 15:08
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Кривому Розі правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка під час конфлікту завдала ножового поранення своєму співмешканцю. Потерпілого госпіталізували до лікарні

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 25 жовтня в одній із квартир Довгинцівського району. Після повідомлення про злочин на місце прибула слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що під час сварки жінка вдарила співмешканця ножем у живіт. Чоловік дістав тілесні ушкодження, його доправили до медичного закладу.

На місці події слідчі вилучили ніж, яким, за попередніми даними, було завдано поранення.

Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, що у Кропивницькому під час конфлікту біля магазину чоловік завдав ножових поранень двом місцевим жителям. Обидва потерпілі отримали тяжкі тілесні ушкодження та потрапили до лікарні. Підозрюваного взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

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