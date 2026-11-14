У Кривому Розі затримали жінку, яка продавала наркотики просто з дому

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі правоохоронці викрили 49-річну жінку, яка протягом двох місяців продавала канабіс за місцем свого проживання. Під час обшуку в її помешканні вилучили понад 70 сліп-пакетиків із речовиною рослинного походження

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews

За даними слідства, жінка збувала наркотичну речовину за адресою свого проживання. Її протиправну діяльність задокументували 2 листопада співробітники відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції під час чергового продажу канабісу.

Того ж дня правоохоронці провели санкціонований судом обшук у помешканні фігурантки та затримали її в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили понад 70 розфасованих сліп-пакетиків із речовиною зеленого кольору, а також мобільний телефон. Вилучене направили на експертне дослідження.

Після отримання результатів експертизи слідчі повідомили 49-річній жінці про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконний збут наркотичних засобів.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.