На Харківщині російський дрон атакував Дергачі: постраждали 7 людей

Фото: поліція Харківської області

У Дергачах Харківського району вранці 14 листопада внаслідок російської атаки безпілотником постраждали семеро людей, зокрема четверо дітей. Один чоловік дістав поранення, ще шестеро людей пережили гостру реакцію на стрес

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок удару поранення отримав 61-річний чоловік. Від госпіталізації він відмовився.

Ще шестеро постраждалих, серед яких четверо дітей, отримали гостру реакцію на стрес. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Внаслідок влучання пошкоджені господарчі споруди, приватні домоволодіння та автомобілі.

На місці працюють поліцейські та представники профільних служб.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають речові докази та встановлюють обставини атаки.

Нагадаємо, що у Голосіївському районі Києва 14 листопада зафіксували падіння уламків російського безпілотника на двох локаціях. Попередньо, постраждалих немає.