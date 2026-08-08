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Павло Казарін публіцист, військовослужбовець ЗСУ info@regionews.ua
08 серпня 2026, 17:24

Мобілізація багатодітних батьків: держава має залишити відстрочку

08 серпня 2026, 17:24
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Я вважаю, що відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків абсолютно виправдана
Я вважаю, що відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків абсолютно виправдана
Фото: Міноборони України
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У мене є знайомі з трьома дітьми. Коли ми бачимося під час моєї відпустки, співчувають не мені, а я. В нашій країні мати багато дітей дорого й складно. Дуже дорого і дуже складно.

Ми країна з дуже поганою демографією. У нас мало дітей сьогодні, а завтра буде ще менше. Така тенденція була ще до повномасштабної війни, але з війною все стало важче. Ті нечисленні, які наважуються народити другу чи третю дитину, заслуговують на повагу й підтримку.

Ми не вміємо в багатодітність ні на рівні інфраструктури, ні на рівні ставлення до дітей. Кожен, хто наважується на велику сім’ю, робить це не завдяки, а всупереч. Кожна така родина пливе проти течії.

Не бачу жодної причини, через яку ми маємо забирати з таких сімей батька. У нас сотні тисяч фіктивних студентів і фейкових заброньованих. Ще більше – тих, хто просто ховається від ТЦК. Не знаю, кому спало на думку, що фронт мають тримати ті, хто тримає демографічний тил.

Але це однозначно херова ідея.

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Україна війна мобілізація відтермінування багатодітні діти
 
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