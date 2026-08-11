Чужі імена та вимкнені бодікамери: hromadske заявило про порушення під час затримання журналіста Шульгата

Євгеній Шульгат. Скриншот: із відео

Редакція hromadske заявила, що виявила низку порушень з боку правоохоронців під час затримання журналіста-розслідувача Євгенія Шульгата

Про це йдеться на сайті видання, передає RegioNews.

Як повідомили в hromadske, 27 липня представники Поліції особливого призначення зупинили таксі, у якому їхав Шульгат, застосували до нього фізичну силу та кайданки. Причиною затримання правоохоронці назвали нібито порушення журналістом правил військового обліку.

Водночас документи, які на момент затримання були в розпорядженні редакції, свідчили, що Шульгат не мав зафіксованих порушень військового обліку та не перебував у розшуку.

Під час затримання силовики назвалися Ігорем Сергієнком та Миколою Миколайчуком. Частину розмови журналіст записав на диктофон. Однак, за даними hromadske, у відкритих джерелах не вдалося знайти поліцейських із такими іменами.

Згодом у Нацполіції повідомили, що затримання здійснювали старший сержант Сергій Українець, старший сержант Микола Аврамов та сержант Іван Тригуб.

Під час затримання журналіста-розслідувача Євгенія Шульгата представники поліції представились як Сергієнко Ігор Миколайович та Миколайчук Микола Сергійович — про це свідчить фрагмент розмови із поліціянтами, який встиг записати журналіст.



А втім, пізніше в поліції повідомили,… pic.twitter.com/fsTOkWmflh — hromadske (@HromadskeUA) August 10, 2026

Юрист hromadske Ілля Подворний заявив, що представлення вигаданим ім'ям суперечить вимогам закону. За його словами, поліцейський під час звернення до людини має назвати своє справжнє прізвище, посаду та звання, а на вимогу – пред'явити службове посвідчення.

Окремо редакція звернулася до Нацполіції із запитом щодо відеозаписів із нагрудних камер правоохоронців. У поліції відповіли, що таких записів не існує.

У hromadske вважають відсутність відеозаписів порушенням законодавства. Головне управління Нацполіції у Києві вже ініціювало службове розслідування.

Також редакція звернула увагу на суперечності у поясненнях поліції щодо причин зупинки таксі та затримання журналіста.

Спочатку правоохоронці повідомили "Українській правді", що Шульгата перевірили та доставили до ТЦК через те, що він нібито не пройшов ВЛК. Пізніше у поліції Києва заявили, що автомобіль зупинили для перевірки документів, а журналіст нібито відмовився їх показувати.

У відповіді на запит hromadske в поліції вже зазначили, що 27 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про Шульгата, у якого під час перевірки нібито були відсутні військово-облікові документи. Після цього його запросили до Голосіївського районного ТЦК та СП.

Водночас у транспортній компанії, яка перевозила журналіста, повідомили, що автомобіль зупинили через несправність одного із сигнальних вогнів. За їхніми словами, документи пасажира поліція вирішила перевірити вже після зупинки.

За даними юристів hromadske, законних підстав для затримання Шульгата не було: він не перебував у розшуку, не мав штрафів чи зафіксованих порушень військового обліку.

Після доставлення до ТЦК та з'ясування обставин журналіста відпустили та видали йому направлення на проходження ВЛК.

Наразі Шульгат пройшов військово-лікарську комісію та мобілізувався до ЗСУ, самостійно обравши підрозділ для проходження служби.

В hromadske вважають, що обставини затримання можуть свідчити про тиск на журналістську діяльність. Шульгат спеціалізується на розслідуваннях щодо корупції у СБУ, Нацполіції, прокуратурі та на митниці.

Як відомо, в кінці липня в Києві затримали журналіста hromadske Євгена Шульгата. Він їхав у таксі, поліцейські зупинили автомобіль та вдягнули на нього кайданки. Підставою стало нібито порушення правил військового обліку.