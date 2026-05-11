11 травня 2026, 23:15

Кооператив "Династія": Єрмак вперше прокоментував підозру від НАБУ і САП

Фото: УП
Колишній керівник Офісу президента України отримав підозру від НАБУ і САП. Андрій Єрмак дав коментар журналістам

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

На питання журналістів про кооператив "Династія" Андрій Єрмак заявив, що у нього є лише годна квартира.

"У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили", - каже Єрмак.

Коли у нього спитали про прізвисько на плівках НАБУ, колишній очільник Офісу президента заявив, що іншого імені крім як Андрій Єрмак у нього немає. Він обіцяв прокоментувати все, коли закінчаться слідчі дії.

Нагадаємо, раніше колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ і САП. Правоохоронці підтвердили, що йдеться про справу, яка пов'язана з операцією "Мідас" та будівництвом комплексу "Династія".

