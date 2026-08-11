Фото: поліція

ДТП сталася 10 серпня близько 19:20 у Кременчуці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Академіка Герасимовича зіткнулися автомобіль Great Wall Wingle під керуванням 46-річного чоловіка та "ВАЗ 21214", за кермом якого перебувала 49-річна жінка.

Внаслідок зіткнення травми отримали обоє водіїв, а також 50-річний пасажир Great Wall Wingle. Усіх трьох госпіталізували до лікарні.

За даним фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з'ясовує всі обставини та причини події.

Нагадаємо, зранку 10 серпня у Києві Audi зіткнулася з вантажівкою. Загинули жінка та дворічна дитина.