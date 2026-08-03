Ексдержсекретаря МЗС Банькова взяли під варту: його підозрюють у привласненні 37 млн грн допомоги

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Вищий антикорупційний суд 3 серпня обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю МЗС Олександру Банькову. Його взяли під варту до 30 вересня з альтернативою застави у 10 млн грн

Про це повідомив кореспондент Суспільного із зали суду, передає RegioNews.

Сторона обвинувачення просила взяти Банькова під варту із заставою у 15 млн грн. Водночас захист просив застосувати м'якший запобіжний захід і заявляв, що така сума застави є надто великою. Суд частково задовольнив клопотання прокурора, зменшивши розмір застави на 5 млн грн.

За даними НАБУ і САП, Банькову та його спільникам повідомили про підозру у заволодінні понад 37 млн грн пожертв від іноземних громадян і донорів, які надходили Україні як міжнародна допомога на початку повномасштабного вторгнення РФ.

За версією слідства, колишній посадовець МЗС створив організовану групу разом із колишнім керівником апарату МЗС Рамізом Рамазановим, засновником громадської організації "Центр сприяння міжнародному співробітництву" Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою.

Правоохоронці стверджують, що кошти міжнародної допомоги могли привласнювати та легалізовувати через підконтрольну громадську організацію. Серед епізодів, які розслідують НАБУ і САП, – операції з пожертвами з Японії, грантами американської організації Renew Democracy Initiative та подальшим виведенням коштів через низку компаній і ФОПів.

У МЗС раніше заявляли, що підозри Банькову та його спільникам частково стали результатом внутрішнього аудиту відомства та співпраці з правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.