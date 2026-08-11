"Москва готується не до миру, а до ескалації": Зеленський закликав світ реагувати

Фото: ДСНС Києва

Президент Володимир Зеленський заявив, що дії Росії свідчать про підготовку Москви не до завершення війни, а до її подальшого загострення

Про це глава держави написав у соцмережах після чергової масованої атаки РФ, передає RegioNews.

"З ночі тривають роботи по ліквідації наслідків російського удару у Запоріжжі. По місту були удари північнокорейською балістикою, "цирконами" та КАБами. Жорстока атака, прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі, – наголосив Зеленський.

За його словами, про це свідчать нарощування виробництва балістичних ракет, залучення північнокорейського озброєння та підготовка нової мобілізації в Росії.

"Кожен крок Росії – нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації – все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації", – заявив Зеленський.

Президент закликав міжнародних партнерів реагувати вже зараз, посилюючи санкційний тиск на російські підприємства, які працюють на війну, та збільшуючи допомогу Україні засобами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, цієї ночі в Запоріжжі внаслідок російської атаки загинули шестеро людей, ще 19 отримали поранення.

У Києві ракетний удар пошкодив будівлю інфекційної лікарні та підприємства. відключення електроенергії.