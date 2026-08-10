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Володимир Кудрицький Український менеджер, голова правління "Укренерго" у 2020–2024 роках. У 2024-му заснував компанію "Неджен" info@regionews.ua
10 серпня 2026, 08:56

Попередження Зеленського про важку зиму: що заважає владі підготувати енергосистему до морозів

10 серпня 2026, 08:56
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Цими вихідними президент Зеленський повідомив всім нам важливу інформацію, що в Україні пошкоджені практично всі теплові електростанції і зима буде дуже складною
Цими вихідними президент Зеленський повідомив всім нам важливу інформацію, що в Україні пошкоджені практично всі теплові електростанції і зима буде дуже складною
Одна з ТЕС після ворожої атаки. Фото: ДТЕК
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Але є один нюанс: на жаль, практично всі великі теплові електростанції (їх всього близько 10) були пошкоджені ще під час зими 2022-2023 років. Потім практично всі теплові електростанції були ще раз пошкоджені у 2024 році. І в 2025. Останній раунд пошкодження всіх великих теплових електростанцій був минулої зими 2025-2026 років.

Тому тут немає нічого нового. А головне питання, які ми маємо поставити владі – а скільки нової децентралізованої генерації збудовано за ці роки, щоб компенсувати вибуття цих велетенських обʼєктів, які ворог нищив і пошкоджував по кругу вже декілька разів? Адже для того, щоб атакувати, скажімо, 1500 контейнерів із газопоршневими електростанціями, розосереджених по території України, ворогу треба було би витратити на порядок більше зусиль, ніж при атаках на 10 великих обʼєктів. Та і вартість одного контейнера в 2-3 рази менша, ніж вартість російської ракети, а ефективність шахедів СОУ постійно знижують.

Цифри дуже сумні.

В минулорічному конкурсі на побудову нової генерації, в якому Галущенко намагався вручну впливати на результати, буде побудовано всього-навсього 78 МВт, та й то не всі станції наразі запустилися. Всього станом на липень 2026 в енергосистемі працює близько 700 МВт нової газової генерації.

Це при дефіциті минулої зими до 7000 МВт.

Цей провал у будівництві нових генеруючих потужностей є прямим наслідком втраченого часу, поки група Міндіча грабувала енергетику в 2022-2025 роках. Це також прямий наслідок того, що вже після Міндічгейту влада свідомо вирішила не замінювати корупціонерів в Енергоатомі, НКРЕКП, інших великих енергетичних компаніях.

З таким "контингентом" залучити необхідний обсяг інвестицій у газову генерацію від приватних компаній і західних донорів просто неможливо. Це я вже не кажу про зміну Уряду за 3 місяці до опалювального сезону, яку зробили тільки для того, щоб зняти Федорова.

Тому, за великим рахунком, все, що зараз реально можна зробити до зими – спробувати підключити до енергосистеми подаровані партнерами електростанції, які досі стоять під парканом. Може, додасться 100-200 МВт з 7000 необхідних.

І сподіватися на теплу зиму.

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Україна війна обстріли ТЕС зима Зеленський Володимир
 
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