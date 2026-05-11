НАБУ і САП "завітали" до Єрмака - ЗМІ

Фото: УП

Андрій Єрмак зустрівся з представниками НАБУ і САП. У ЗМІ публікують фото, де можна побачити колишнього очільника Офісу президента

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на джерела повідомили, що увечері 11 травня НАБУ і САП проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

На даний момент у відомствах не зробили офіційні заяви.

Нагадаємо, підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в енергетичній сфері, а також колишнього главу Офісу Президента Андрія Єрмака викликали до Вищого антикорупційного суду. Пізніше стало відомо, що обоє проігнорували цю вимогу суду і не з'явилися у зазначений час.

Як повідомлялось, Єрмака після звільнення із Офісу президента охороняють працівники органу спеціального призначення. Йдеться про Управління державної охорони.