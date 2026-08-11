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11 серпня 2026, 09:40

РФ атакувала Київщину і Запоріжжя "Цирконами" та балістикою

11 серпня 2026, 09:40
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 11 серпня РФ атакувала Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами "Циркон", балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також атакувала Україну 120 ударними БпЛА різного тип

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Основний напрямок удару – Київщина та Запоріжжя.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 98 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 21 локації, а також падіння уламків збитих цілей на 5 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Шість людей загинули, 19 – дістали поранення.

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