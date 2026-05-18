За ексочільника ОП Єрмака внесли повну суму застави – 140 млн грн

На заставу за ексголову Офісу Президента Андрія Єрмака внесли повну необхідну суму – 140 мільйонів гривень

Про це hromadske повідомили у Вищому антикорупційному суді, передає RegioNews.

Поповнювати рахунок для внесення застави охочі могли і протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочий день. Тож, попри активний збір коштів на заставу, 16 та 17 травня Андрій Єрмак провів у СІЗО.

Адвокат Єрмака, Ігор Фомін, зазначав, що всю суму могли зібрати вже станом на вечір 15 травня, але "ситуація стояла", через фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи, яка "складно приймає" платежі.

Нагадаємо, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Хто вносив кошти на заставу за Єрмака

Частину суми, за даними медіа, внесли різні фізичні та юридичні особи.

Зокрема, про свій внесок у розмірі 8 мільйонів гривень публічно заявила Роза Тапанова – юристка, членкиня наглядової ради "Ощадбанку" та "Укрнафти". За даними Bihus.Info, вона є колишньою бізнес-партнеркою Андрія Єрмака.

Ще 30 мільйонів гривень, як повідомляють ЗМІ, вніс Сергій Ребров – колишній футболіст київського "Динамо", головний тренер національної збірної України з футболу.

9,8 мільйона гривень надійшло від компанії "Міраліф", зазначили "Схеми" з посиланням на джерела. Компанія зареєстрована у Київській області та займається орендою та управлінням нерухомістю.

Ще 5 мільйонів гривень вніс адвокат Ігор Фомін, який представляє інтереси ексочільника ОП.

Також, за даними "Схем", 6,5 мільйона гривень вніс адвокат і колишній партнер об’єднання Asters Сергій Свириба. Окремо 666 гривень перерахував актор і продюсер Григорій Гришкан.