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11 серпня 2026, 08:40

На Львівщині 8-річний хлопчик у тяжкому стані після утоплення в басейні

11 серпня 2026, 08:40
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Фото: Прокуратура України
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На Львівщині правоохоронці розпочали досудове розслідування після утоплення 8-річного хлопчика в басейні

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як попередньо встановили правоохоронці, 1 серпня хлопчик разом зі спортивною групою з карате перебував на відпочинку в одному з комплексів Стрийського району.

За розпорядженням тренера діти пішли до басейну. Батьки хлопчика стверджують, що він не вмів плавати, про що заздалегідь попереджали тренера. Вони також дали сину нарукавники для плавання.

Згодом батьки побачили у відео в груповому чаті, що дитина перебуває у басейні без нарукавників. Вони одразу зв'язалися з тренером.

Приблизно через пів години він повідомив батькам, що хлопчика реанімують після утоплення.

Наразі дитина перебуває в лікарні у стабільно тяжкому стані та не приходить до тями.

За фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, що спричинило тяжкі наслідки, розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, в Рівному в каркасному басейні втопився 1-річний хлопчик. Медики проводили реанімаційні заходи дорогою до лікарні, однак врятувати дитину не вдалося.

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Львівська область басейн дитина хлопчик тренер лікарня утоплення
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