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14 липня 2026, 14:21

Фонд Тищенка, мільйони та авто для військових: слідство перевіряє можливі зловживання

14 липня 2026, 14:21
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Фото: Bihus.Infо
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Благодійний фонд "Дорога миру", яким у 2022 році опікувалися народний депутат Микола Тищенко та його тодішня дружина Алла Барановська, міг використовуватися для отримання неправомірної вигоди

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info з посиланням на матеріали слідства, оприлюднені під час судового засідання, передає RegioNews.

У 2022 році Тищенко та Барановська організовували благодійні вечері в європейських містах, під час яких збирали кошти на допомогу українським військовим та постраждалим від війни містам.

Журналісти звертали увагу, що заходи проходили у дорогих локаціях із відомими гостями, однак заявлені збори, за їхніми даними, не відповідали масштабу подій.

За версією НАБУ і САП, фонд міг завищувати вартість придбаних для військових автомобілів та використовувати частину коштів у власних інтересах. Як докази слідство оприлюднило фрагменти розмов Барановської, у яких, зокрема, йдеться про необхідність створити враження високої вартості придбаних авто"

"Чотири маленькі машини будуть виглядати зовсім не дуже. Мені треба якось сфоткати, щоб на 100 тисяч виглядало, ніхто не повірить, що ці 4 пендюрки коштують по 25 тисяч. Просто 4 маленькі не потягнуть візуально на сотку баксів… 40 повернути не забудь, а то мені відірвуть голову".

Також слідство стверджує, що Тищенко міг отримувати кошти під виглядом благодійних внесків у межах схеми з вимагання неправомірної вигоди у людей, яких він пов’язував із діяльністю кол-центрів.

Окрім цього, правоохоронці підозрюють Тищенка у легалізації 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною Аллою Барановською. За даними слідства, вона не мала законних доходів для такого подарунка, а фактичної передачі грошей не відбулося.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про ще одну підозру народному депутату Миколі Тищенку. Йдеться про хабарі, а також легалізацію коштів та недостовірні дані в декларації.

За даними правоохоронців, народний депутат прикривався боротьбою з діяльністю "кол-центрів". Він попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів США. За ці гроші обіцяв зробити так, щоб були втручання в діяльність одних кол-центрів" в інтересах цієї особи і "не було проблем" для інших.

3 липня ВАКС обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді тримання під вартою із заставою розміром 10 мільйонів гривень.

10 липня стало відомо, що за нардепа внесли внесли повну суму застави. Сам Тищенко сплатив 650 тисяч гривень, ще 5 мільйонів внесла приватна компанія з Дніпра, а 4 мільйони 350 тисяч гривень – приватна особа.

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Микола Тищенко САП ВАКС НАБУ розслідування журналісти благодійні фонди Дружина схема шахрайство
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