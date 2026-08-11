РФ атакувала Харків та область: 11 людей постраждали

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Найбільше постраждалих – у селі Куньє, де поранень зазнали семеро людей. У Дергачах травмувалася 75-річна жінка, у Харкові 44-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. В Ізюмі така сама реакція виникла у 63-річної жінки, а в Златополі поранення дістав 34-річний чоловік.

Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмета у селі Підлиман Борівської громади поранень зазнав 41-річний чоловік.

Медики також надали допомогу 12-річній дівчинці, яка отримала травми 9 серпня через обстріл Харкова.

Російські війська атакували Салтівський, Слобідський, Холодногірський та Київський райони Харкова ракетами й безпілотниками.

За добу по області зафіксували п'ять ракетних ударів, 13 ударів КАБами, 10 атак БпЛА "Герань-2", один "Ланцет", п'ять "Молній" та п'ять FPV-дронів. Ще 52 безпілотники наразі встановлюють.

У Харкові внаслідок атак пошкоджено три приватні будинки, два гуртожитки, чотири автомобілі, господарську споруду, склад, адміністративну будівлю та електромережі.

Пошкодження також зафіксували в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Зокрема, пошкоджено житлові будинки, автомобілі, адміністративні та навчальні заклади, ферми, АЗС, господарські споруди й електромережі.

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня російські війська здійснили понад 20 атак на п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, зокрема діти, ще п'ятеро жителів дістали поранень.