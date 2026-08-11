Актор Ахтем Сеітаблаєв зізнався, чому кинув наречену прямо перед весіллям

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Актор Ахтем Сеітаблаєв зізнався, чому його роман з Мар'яною Боцвинюк закінчився. При цьому він розповів, що вже у нових стосунках

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У 2023 році Ахтем Сеітаблаєв зробив пропозицію Мар'яні Боцвинюк. Проте вже влітку 2024 року вони поставили весілля на паузу, а потім стався кінець стосунків. За словами режисера, 20-річна різниця у віці мала свій вплив, проте основною причиною стала відсутність внутрішнього балансу.

"Я думаю, що я був не готовий до цих стосунків. Я вже доволі втомлена доросла людина. Я хочу чіткості, ясності, спокою", - каже актор.

На думку Саінтаблаєва, "у взаємовідносинах між людьми емоцій і розуму має бути як мінімум 50 на 50". За його словами, зараз він у нових стосунках. Він зізнався, що тепер відчуває визначеність, якої так хотів.

Нагадаємо, нещодавно нова обраниця співака Володимира Дантеса офіційно підтвердила їхні стосунки. Анастасія показала їхнє перше спільне фото.