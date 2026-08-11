Росіяни атакували Київщину балістикою та дронами: пошкоджені склади й вантажівки
У ніч на 11 серпня російські війська завдали чергового удару по Київській області балістичними ракетами та ударними дронами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську ОВА.
На щастя, внаслідок атаки ніхто з людей не постраждав, загиблих немає.
У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення і три вантажні автомобілі.
На місцях працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та фіксують пошкодження.
Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. Зафіксовано влучання на території дитячої лікарні. Постраждала щонайменше одна людина.
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