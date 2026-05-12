Елітна забудова під Києвом: Міндіч, Чернишов і ще четверо фігурантів отримали підозри

НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом в особливо великих розмірах

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, серед підозрюваних – колишній віцепрем'єр-міністр України та бізнесмен, який є одним із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас", а також інші особи.

Антикорупційні органи не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

Правоохоронці встановили, що упродовж 2021-2025 років фігуранти легалізували понад 460 млн грн шляхом будівництва котеджного містечка в селі Козин.

Йдеться про зведення на земельних ділянках загальною площею близько 8 гектарів чотирьох приватних резиденцій із допоміжними спорудами, а також окремої спільної зони відпочинку – спа-комплексу.

За версією слідства, частину коштів на будівництво отримували через так звану "пральню", підконтрольну бізнесмену – майбутньому власнику однієї з резиденцій.

Загальна сума таких операцій, за даними правоохоронців, становить майже 9 млн доларів США.

Розслідування триває.

Нагадаємо, напередодні ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

