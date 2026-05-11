Операція "Мідас": екс-голова ОП Андрій Єрмак отримав підозру

У НАБУ і САП офіційно підтвердили підозру Андрію Єрмаку. Йдеться про операцію "Мідас"

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці зазначають, що викрито організовану групу, яка причетна до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Тепер підозру отримав колишній керівник Офісу президента України. Андрія Єрмака називають "одним із учасників" цієї групи.

НАБУ і САП додали, що йдеться про частину 3 статті 209 Кримінального Кодексу України. Зазначимо, що ця стаття передбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом , вчинену організованою групою або в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, раніше в мережі з'являлись фото, де можна було побачити момент "зустрічі" правоохоронців із колишнім очільником Офісу президента.

Нагадаємо, підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в енергетичній сфері, а також колишнього главу Офісу Президента Андрія Єрмака викликали до Вищого антикорупційного суду. Пізніше стало відомо, що обоє проігнорували цю вимогу суду і не з'явилися у зазначений час.

Як повідомлялось, Єрмака після звільнення із Офісу президента охороняють працівники органу спеціального призначення. Йдеться про Управління державної охорони.

"Плівки Міндіча"

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" оприлюднила першу частину так званих "плівок Міндіча" – розшифровок розмов, які були задокументовані НАБУ та САП у межах антикорупційної операції "Мідас".

Окремий блок записів стосується котеджного кооперативу "Династія" у Козині під Києвом. У розмовах обговорюється будівництво чотирьох приватних будинків, зокрема їхнє облаштування, інженерія та можливе "заморожування" робіт через увагу правоохоронців.

Згодом нардеп Ярослав Железняк опублікував ще одну частину плівок. Він стверджує, що у цих розмовах йдеться про можливі кадрові рішення в уряді, зокрема кандидатури на посади в Кабінеті міністрів, а також потенційного посла України в США. Серед згаданих прізвищ – Денис Шмигаль, Герман Галущенко, Ольга Стефанішина та Світлана Гринчук.

Окрім того, Железняк опублікував чергову частину записів "плівок Міндіча" у яких обговорюють роботу правоохоронних органів.