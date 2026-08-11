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11 серпня 2026, 09:52

Падіння з дерева та удар відром: на Тернопільщині померли двоє чоловіків

11 серпня 2026, 09:52
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Фото: Національна поліція
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У Чортківському районі Тернопільської області двоє чоловіків померли в медичних закладах після травм, отриманих унаслідок нещасних випадків. Поліція встановлює всі обставини подій

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

7 серпня стало відомо про смерть 63-річного жителя Чорткова. Чоловік перебував у реанімації після травм, які, за попередніми даними, отримав через падіння з дерева.

Попри зусилля медиків, чоловік помер. Під час огляду тіла правоохоронці не виявили ознак насильницької смерті.

Інший нещасний випадок стався 31 липня у селі Заболотівка Нагірянської громади. Під час робіт у колодязі на глибині близько восьми метрів на 41-річного чоловіка впало відро з намулом вагою понад 20 кілограмів.

Чоловік отримав тяжку травму голови та був госпіталізований. 8 серпня він помер у реанімаційному відділенні Чортківської лікарні. Загиблий був жителем села Озеряни.

За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, вІвано-Франківську правоохоронці встановлюють обставини загибелі 30-річного чоловіка, якого виявили без ознак життя біля багатоквартирного будинку. За попередніми даними, чоловік міг випасти з вікна квартири на четвертому поверсі

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