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06 серпня 2026, 10:28

6 млн грн застави для Стефанішиної: експосолку підозрюють у незаконному збагаченні

06 серпня 2026, 10:28
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Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко
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Колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 мільйонів гривень

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду, передає RegioNews.

Також суд зобов'язав її прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками у справі.

Сама Стефанішина заявила, що не має коштів на заставу у 6 млн грн і консультується з адвокатами.

"У мене немає коштів – ні 13, ні 10, ні 6 (ред. – мільйонів). Але, звичайно, я буду шукати ці кошти, щоб мати можливість внести заставу", – сказала Стефанішина.

Також вона заявила, що має плани щодо подальшої роботи, однак вони не пов’язані з державною службою.

Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За версією слідства, вона не вказала у деклараціях дві квартири у Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автомобілем Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

Як відомо, Ольга Стефанішина була посолкою України у США з серпня 2025 року до серпня 2026 року.

Нагадаємо, торік до НАБУ передали матеріали щодо можливих зловживань посадовців АРМА, в яких фігурує Стефанішина. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Журналісти Hromadske дослідили майно родини Ольги Стефанішиної. Тоді з'ясувалося, що в деклараціях вона не вказувала ані реальної київської квартири мами на 150 квадратів, проданої у 2018 році, ані нових апартаментів, придбаних у 2022 році.

За словами журналістів, останні роки Ольга Стефанішина декларує квартиру в Києві, яка нібито належить її мамі, але у реєстрах немає даних, що її мама колись володіла цим житлом.

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