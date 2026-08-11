Фото: ОВА

У ніч на 11 серпня російські війська здійснили понад 20 атак на п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє людей, зокрема діти, ще п'ятеро жителів дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Синельниківщині ворог цілив по райцентру і Петропавлівській громаді. Понівечені склад логістичної компанії та багатоквартирний будинок. Загинув 47-річний чоловік. Постраждала 7-річна дівчинка, вона лікуватиметься амбулаторно.

На Криворіжжі росіяни вдарили по Грушівській і Апостолівській громадах, пошкодивши автівки. Загинув 15-річний хлопець, поранень зазнали юнаки віком 16 і 17 років.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Покровська та Марганецька громади. Понівечено адмінбудівлю, банк, гуртожиток і магазин.

У Кам’янському районі росіяни били по Верхівцевській та П’ятихатській громадах. Пошкоджений приватний будинок. Постраждали 63-летний чоловік та 64-річна жінка, обох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі під ударом була Богданівська громада. Понівечені приватна оселя та авто, загинула людина.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Шість людей загинули, 19 – дістали поранення.