14 травня 2026, 09:20

ВАКС відправив Єрмака під варту із заставою 140 млн грн

14 травня 2026, 09:20
Скриншот із відео
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень

Про це повідомляє кореспондентка "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Суддя Віктор Ногачевський частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше у САП повідомляли, що проситимуть для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 180 мільйонів гривень.

Нагадаємо, днями Єрмак прокоментував перше судове засідання у справі, в межах якої йому повідомили про підозру. Він наголосив, що має понад 30 років адвокатського стажу та планує захищати свої права виключно в межах українського законодавства.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Адвокат колишнього очільника ОПУ Ігор Фомін в ефірі "Суспільного" заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що "ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

Андрій Єрмак строительство ВАКС Офіс президента залог арешт легалізація запобіжний захід кооператив Династія
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
