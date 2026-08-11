Блогерка Сімбочка потрапила в ДТП

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Відома блогерка Сімбочка потрапила в аварію. За її словами, їй пощастило, бо вона могла отримати ще більше травм

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Як розповіла дівчина, вона їхала ще з однією людиною на квадроциклі, тому що треба було потрапити в місце, куди машина не проїхала б. Проте дорога була погана і вони наїхали на великий камінь, від чого разом із квадроциклом злетіли з дороги. Сімбочка впала та вдарилась головою, а зверху на неї впала ще одна людина.

"Потрапила в незначне ДТП. Перелетіла на квадроциклі, щойно була операція, відходжу від наркозу, мене зашили, кістки цілі, вижила та й добре. Сказали, що я народилася в сорочці", - каже блогерка.

При цьому провину за ДТП вона взяла на себе, хоча не уточнила, чому вона це зробила. За словами дівчини, вона вже може ходити. Проте попереду ще буде реабілітація.

Довідка. Сімбочка — популярна українська тікток-блогерка. Молода мама: виховує доньку Софію, яку народила у стосунках зі співаком Іллею Парфенюком. У соцмережах блогерка розповідає про особисте життя та материнство.