Офіс Президента очолить Кирило Буданов

"Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", – написав президент.

За словами Зеленського, Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Наразі президент доручив новому керівнику ОП у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку держави.

Нагадаємо, раніше було названо, хто є основним претендентом на посаду очільника Офісу Президента. Зокрема, йшлося про першого віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

Окрім того, за інформацією джерел, серед інших реальних кандидатів на посаду голови ОП також називали міністра оборони Дениса Шмигаля, голову ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП з воєнних питань Павла Палісу.

За даними джерел, рішення щодо кандидатури було майже остаточним, однак президент продовжував зважувати свій вибір майже цілий місяць.

