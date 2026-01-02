14:10  02 січня
Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування
13:13  02 січня
На Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення збив підлітка
10:36  02 січня
У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою
UA | RU
UA | RU
02 січня 2026, 13:45

Офіс Президента очолить Кирило Буданов

02 січня 2026, 13:45
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Читайте также
на русском языке

Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента

Про це він повідомив у Фейсбук, передає RegioNews.

"Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", – написав президент.

За словами Зеленського, Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Наразі президент доручив новому керівнику ОП у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку держави.

Нагадаємо, раніше було названо, хто є основним претендентом на посаду очільника Офісу Президента. Зокрема, йшлося про першого віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

Окрім того, за інформацією джерел, серед інших реальних кандидатів на посаду голови ОП також називали міністра оборони Дениса Шмигаля, голову ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП з воєнних питань Павла Палісу.

За даними джерел, рішення щодо кандидатури було майже остаточним, однак президент продовжував зважувати свій вибір майже цілий місяць.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
призначення Андрій Єрмак Офіс президента посада Буданов Килило ГУР Зеленський Володимир
Зеленський звільнив ще одного топчиновника
31 грудня 2025, 18:48
Єрмак заблокував Свириденко у месенджерах: названа причина
31 грудня 2025, 14:09
Зеленський визначився з новим керівником Офісу президента
30 грудня 2025, 18:53
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
02 січня 2026, 16:20
Стало відомо, хто може очолити ГУР після Буданова
02 січня 2026, 16:05
Удар по Харкову: дві ракети влучили у житлові будинки, триває рятувальна операція
02 січня 2026, 15:40
Буданов підтвердив призначення: очолив Офіс Президента України
02 січня 2026, 15:03
Ворог вдарив по житловому будинку в центрі Харкова: є постраждалі
02 січня 2026, 14:47
Нардеп: кадрові рішення сьогодні торкнуться не лише ОП
02 січня 2026, 14:33
Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування
02 січня 2026, 14:10
На Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення збив підлітка
02 січня 2026, 13:13
Ситуація у Покровську: ворог намагається накопичити сили для штурму Гришиного
02 січня 2026, 12:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »