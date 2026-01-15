Обіцяв піти на фронт: у Міноборони заявили, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК

Фото: Офіс Президента

Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак не звертався до жодного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою проходження військової служби

Про це повідомило Міністерство оборони у відповідь на депутатський запит народного депутата Ярослава Железняка, передає RegioNews.

У відповіді Міноборони зазначається:

"Станом на момент розгляду депутатського звернення, громадянин України Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий період або за контрактом не звертався".

Нагадаємо, 29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують підозру ексглаві ОП.

